В сосисках производителя из Ростовской области обнаружили антибиотики





В Ростовской области в одном из учреждений социального обслуживания населения обнаружили сосиски с антибиотиком.



Инспекторы регионального управления Россельхознадзора отобрали образец мясной продукции и направили его для проведения исследований в «Ростовский референтный центр Россельхознадзора».

- Во время испытаний специалисты обнаружили в данном образце антибиотики тетрациклиновой группы (окситетрациклин) в количестве, превышающем допустимое значение, - рассказали в пресс-службе «Ростовского референтного центра Россельхознадзора».



Ранее превышение содержания этого же антибиотика было выявлено в мясе говядины, поставляемом в соцучреждения тем же производителем.



По словам экспертов, данный факт говорит о том, что животные подвергались воздействию синтетических и гормональных веществ, стимуляторов роста, антибиотиков и других лекарственных средств. Препараты были введены перед убоем до истечения сроков их выведения из организмов животных. Таким образом остатки лекарственных средств попадают в готовую продукцию.



Обнаруженная в сосисках донского производителя группа антибиотиков является препаратами широкого спектра антибактериального действия. Они часто используются в животноводстве для лечения различных заболеваний и в качестве стимуляторов роста животных.



Наличие остатков таких средств в еде крайне неблагоприятно сказывается на организме человека и приводит к различным побочным эффектам: аллергическим реакциям, расстройству функции кишечника, изменениям слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта и т. п.