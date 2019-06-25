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В сосисках производителя из Ростовской области обнаружили антибиотики

В сосисках производителя из Ростовской области обнаружили антибиотики

В Ростовской области в одном из учреждений социального обслуживания населения обнаружили сосиски с антибиотиком.

Инспекторы регионального управления Россельхознадзора отобрали образец мясной продукции и направили его для проведения исследований в «Ростовский референтный центр Россельхознадзора».
- Во время испытаний специалисты обнаружили в данном образце антибиотики тетрациклиновой группы (окситетрациклин) в количестве, превышающем допустимое значение, - рассказали в пресс-службе «Ростовского референтного центра Россельхознадзора».

Ранее превышение содержания этого же антибиотика было выявлено в мясе говядины, поставляемом в соцучреждения тем же производителем.

По словам экспертов, данный факт говорит о том, что животные подвергались воздействию синтетических и гормональных веществ, стимуляторов роста, антибиотиков и других лекарственных средств. Препараты были введены перед убоем до истечения сроков их выведения из организмов животных. Таким образом остатки лекарственных средств попадают в готовую продукцию.

Обнаруженная в сосисках донского производителя группа антибиотиков является препаратами широкого спектра антибактериального действия. Они часто используются в животноводстве для лечения различных заболеваний и в качестве стимуляторов роста животных.

Наличие остатков таких средств в еде крайне неблагоприятно сказывается на организме человека и приводит к различным побочным эффектам: аллергическим реакциям, расстройству функции кишечника, изменениям слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта и т. п.

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