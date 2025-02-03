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В смертельном пожаре в Шахтах подозревают сына погибшей

В смертельном пожаре в Шахтах подозревают сына погибшей
Смертельный пожар в Шахтах Ростовской области мог оказаться поджогом. В происшествии погибла мать шестерых детей. В совершении поджога подозревают одно из сыновей погибшей.

Трагедия случилась вечером 27 января на улице Пролетарской. Внутри горящего дома находились Алла Демина и шесть ее приемных детей. После того, как женщина заметила пламя, она начала быстро выводить из дома детей. После того, как шесть приемных детей женщины оказались, мать решила вернуться в дом за документами. От ядовитого запаха гари женщина задохнулась.

Как сообщил изданию «КВУ» собственный источник, в поджоге подозревают одного из приемных сыновей Аллы. По словам соседей, парень в день трагедии был пьян. Точные причины пожара пока не установлены.
Фото: ГУ МЧС РО
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