В смертельном пожаре в Шахтах подозревают сына погибшей

Фото: ГУ МЧС РО

Смертельный пожар в Шахтах Ростовской области мог оказаться поджогом. В происшествии погибла мать шестерых детей. В совершении поджога подозревают одно из сыновей погибшей.Трагедия случилась вечером 27 января на улице Пролетарской. Внутри горящего дома находились Алла Демина и шесть ее приемных детей. После того, как женщина заметила пламя, она начала быстро выводить из дома детей. После того, как шесть приемных детей женщины оказались, мать решила вернуться в дом за документами. От ядовитого запаха гари женщина задохнулась.Как сообщил изданию «КВУ» собственный источник, в поджоге подозревают одного из приемных сыновей Аллы. По словам соседей, парень в день трагедии был пьян. Точные причины пожара пока не установлены.