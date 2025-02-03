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В Азовском районе близким погибших бойцов вручили ордена Мужества

В Азовском районе близким погибших бойцов вручили ордена Мужества

В Азовском районе семьям погибших бойцов вручили ордена Мужества. Торжественное вручение состоялось 31 января в местной администрации.

Глава администрации Александр Палатный вручил ордена Мужества семьям солдат, которые отдали свои жизни, выполняя свой долг перед Родиной.

Награды были вручены родственникам героев: младшего сержанта Дмитрия Хребтова, ефрейтора Алексея Широкова, рядового Даниила Криворучкина, рядового Сергея Зайцева и рядового Сергея Куличенко.
Фото: Администрация Азовского района РО
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