В Азовском районе близким погибших бойцов вручили ордена Мужества
В Азовском районе семьям погибших бойцов вручили ордена Мужества. Торжественное вручение состоялось 31 января в местной администрации.
Глава администрации Александр Палатный вручил ордена Мужества семьям солдат, которые отдали свои жизни, выполняя свой долг перед Родиной.
Награды были вручены родственникам героев: младшего сержанта Дмитрия Хребтова, ефрейтора Алексея Широкова, рядового Даниила Криворучкина, рядового Сергея Зайцева и рядового Сергея Куличенко.