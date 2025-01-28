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В городе Шахты в пожаре погибла мать шестерых детей

В городе Шахты в пожаре погибла мать шестерых детей
В городе Шахты 27 января в пожаре погибла 65-летняя женщина. У местной жительницы под опекой находилось шестеро детей.

Вечером на улице Пролетарской начал гореть частный дом. Внутри в этот момент находилась Алла Дёмина и шесть ее приемных детей. Двое из них несовершеннолетние. Заметив пламя и горький запах гари, женщина принялась выводить детей из дома. Все ребята вскоре оказались на улице. Однако мать решила вернуться в дом за документами. Больше из своего жилища 65-летняя женщина не вышла. В ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что Алла Демина задохнулась и не смогла самостоятельно выбраться наружу.

К моменту приезда спасателей пламя распространилось на площади 60 квадратных метров. Пожар потушили 16 спасателей на 4 спецмашинах. Причина возгорания пока не установлена.

Алла Демина взяла под опекунство шестерых детей несколько лет назад. У ребятишек погибли родители. Женщина стала для них как родная мать. Издание «КВУ» пообщалось с классной руководительницей детей Екатерина Кузьминых. Учительница рассказала, что дети всегда приходили в школу опрятными, сразу можно было сказать, что мама ухаживала за ними ухаживала.

В момент трагедии любящая мать пыталась вывести всех детей из горящего дома. Когда все ребята были спасены, женщина кинулась в дом за документами. Это стоило ей жизни. Алла Демина вскоре задохнулась от горького запаха гари. Спасатели нашли ее тело в одной из комнат.

В данный момент несовершеннолетние Андрей и Арина находятся в Шахтинском центре помощи детям №1. Учреждение находится на улице Шевченко. За детьми ухаживают сотрудники центра и их старшие братья и сестры. Других родственников у школьников нет.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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