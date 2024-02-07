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В следственный изолятор Ростова пытались передать пряники с наркотиками

В следственный изолятор Ростова пытались передать пряники с наркотиками
В Ростове в СИЗО №  5 на улице Тоннельной, 4 нашли наркотики в пряниках. Инцидент случился 5 февраля.

В тот день сотрудники режимного учреждения проверяли посылки, которые передавали одному из заключенных. Местная жительница принесла продукты. Когда посылку стали проверять, в пряниках обнаружили подозрительное белое вещество. Предположительно, в них были наркотики.

Как сообщили в ГУФСИН по Ростовской области, содержимое посылки изъяли. А женщину, которая принесла пряники, задержали.
Фото: ГУФСИН по Ростовской области.
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