Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В склепе необычной формы азовские археологи нашли останки пятерых взрослых и двух детей

В склепе необычной формы азовские археологи нашли останки пятерых взрослых и двух детей
В Азове при раскопках археологи обнаружили склеп необычной формы. В нём оказались захоронены пятеро взрослых и два маленьких ребёнка.

Обычно средневековые склепы были прямоугольными и состояли из двух каменных стенок. Этот же имеет квадратную форму и был предназначен для погребения членов целой семьи. Сверху постройку закрывал каменный купол, в западной стене был оставлен вход, чтобы подзахоранивать усопших.

- Купол сохранялся вплоть до 20-го века. К сожалению, его повредили во время прокладывания водопроводной траншеи, - рассказал завотделом археологии Андрей Масловский. - Это выдающаяся конструкция. Она выложена из камней размером с апельсин. Очевидно, что строители имели большой опыт, и приобрели они его не в Азове.
В склепе необычной формы азовские археологи нашли останки пятерых взрослых и двух детей
Когда в склепе похоронили последнего члена семьи, останки покрыли слоем камня. Учёные предполагают, что здесь покоятся переселенцы с Кавказа. Это предположение в ходе экспертизы подтвердят или опровергнут антропологи.

Склеп обнаружили в развалинах наземного дома. Эта постройка демонстрирует разнообразие культур народов, проживавших в Азове. Благодаря этому археологи каждый год находят артефакты, которые не встречали ранее.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.