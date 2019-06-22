В склепе необычной формы азовские археологи нашли останки пятерых взрослых и двух детей



В Азове при раскопках археологи обнаружили склеп необычной формы. В нём оказались захоронены пятеро взрослых и два маленьких ребёнка.



Обычно средневековые склепы были прямоугольными и состояли из двух каменных стенок. Этот же имеет квадратную форму и был предназначен для погребения членов целой семьи. Сверху постройку закрывал каменный купол, в западной стене был оставлен вход, чтобы подзахоранивать усопших.



- Купол сохранялся вплоть до 20-го века. К сожалению, его повредили во время прокладывания водопроводной траншеи, - рассказал завотделом археологии Андрей Масловский. - Это выдающаяся конструкция. Она выложена из камней размером с апельсин. Очевидно, что строители имели большой опыт, и приобрели они его не в Азове.



Когда в склепе похоронили последнего члена семьи, останки покрыли слоем камня. Учёные предполагают, что здесь покоятся переселенцы с Кавказа. Это предположение в ходе экспертизы подтвердят или опровергнут антропологи.



Склеп обнаружили в развалинах наземного дома. Эта постройка демонстрирует разнообразие культур народов, проживавших в Азове. Благодаря этому археологи каждый год находят артефакты, которые не встречали ранее.