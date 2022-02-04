Управление МВД России по Ростову возглавил Сергей Шпак

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В управлении МВД России по Ростову назначили нового начальника. Им стал Сергей Шпак, до этого исполняющий обязанности. Информация о смене руководства появилась на сайте донского главка.Полковник полиции служит не первый год. Раньше он возглавлял Октябрьский отдел полиции № 5 и Кировский № 3. В последнем Шпака признали лучшим в этой профессии. Именно там правоохранитель одержал победу в ведомственном конкурсе МВД России. Через некоторое время Сергей Шпак стал служить в Ростове.