Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Управление МВД России по Ростову возглавил Сергей Шпак

Управление МВД России по Ростову возглавил Сергей Шпак
В управлении МВД России по Ростову назначили нового начальника. Им стал Сергей Шпак, до этого исполняющий обязанности. Информация о смене руководства появилась на сайте донского главка.

Полковник полиции служит не первый год. Раньше он возглавлял Октябрьский отдел полиции № 5 и Кировский № 3. В последнем Шпака признали лучшим в этой профессии. Именно там правоохранитель одержал победу в ведомственном конкурсе МВД России. Через некоторое время Сергей Шпак стал служить в Ростове.
Фото: www.facenews.ru.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.