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В СИЗО Ростова пытались передать психотропные вещества в пакете с семечками

В СИЗО Ростова пытались передать психотропные вещества в пакете с семечками
В следственный изолятор № 1 Ростова-на-Дону пытались передать «запрещенку». Инцидент произошел 10 апреля на улице Максима Горького, 219/59.

На имя одного из осужденных в учреждение пришла посылка с продуктами. При проверке пакета с очищенными семечками сотрудники СИЗО нашли таблетки и капсулы, предположительно, психотропного действия. Их изъяли и отправили на экспертизу.

- В действиях отправителя посылки усматриваются признаки состава преступления по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», - сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.
Фото: ГУФСИН по Ростовской области.
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