В СИЗО Ростовской области пытались передать телефон, спрятав его в упаковке с сахаром

Фото: ГУФСИН

В СИЗО № 4 Шахт пытались передать телефон, спрятав его в упаковке с сахаром. Инцидент произошел в исправительном учреждении в поселке Кирпичном.16 октября сотрудники режимного учреждения проверяли посылки для заключенных. Их внимание привлекла упаковка с сахаром-рафинадом. Внутри они нашли сотовый телефон и зарядный провод.В ГУФСИН по Ростовской области рассказали, что в отношении отправителя составлены материалы первичной проверки. В ближайшее время они их направят в мировой суд города Шахты для дальнейшего рассмотрения.Если у отправителя нет судимости за похожие нарушения, ему может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей. В случае, если ранее он привлекался к ответственности за подобные действия, размер штрафа может быть увеличен до 300 тысяч рублей. Также в отношении него может быть возбуждено уголовное дело, и он может быть лишён свободы на срок до двух лет.