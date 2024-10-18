Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове 22 октября сотни домов останутся без воды на сутки

В Ростове 22 октября сотни домов останутся без воды на сутки

В Первомайском районе Ростова-на-Дону на сутки ограничат подачу воды. Информацию об этом сообщили в ростовском водоканале 18 октября.

Водоснабжение ограничат 22 октября в пределах улиц Ш. Руставели - Грекова - Клубная - Чкалова, в том числе в школе № 42 по адресу: улица Леваневского, 34. В водоканале сообщили, что причиной временных неудобств станет переподключение домов со старого участка к новому.

Вернуть воду ростовчанам обещали 23 октября до 8:00. Людям рекомендуют заранее запастись водой для бытовых нужд.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.