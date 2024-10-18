В Ростове 22 октября сотни домов останутся без воды на сутки

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В Первомайском районе Ростова-на-Дону на сутки ограничат подачу воды. Информацию об этом сообщили в ростовском водоканале 18 октября.Водоснабжение ограничат 22 октября в пределах улиц Ш. Руставели - Грекова - Клубная - Чкалова, в том числе в школе № 42 по адресу: улица Леваневского, 34. В водоканале сообщили, что причиной временных неудобств станет переподключение домов со старого участка к новому.Вернуть воду ростовчанам обещали 23 октября до 8:00. Людям рекомендуют заранее запастись водой для бытовых нужд.