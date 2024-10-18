Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Пожар на Седова парализовал движение транспорта на въезде в Ростов

Пожар на Седова парализовал движение транспорта на въезде в Ростов
Пожар на улице Седова, 17 парализовал движение транспорта на въезде в Ростов. Огонь вспыхнул в старом расселенном доме утром 18 октября.

По данным на 09:40, протяженность затора составляет более пяти километров. Он охватывает Восточное шоссе, мост и проспект Ворошиловского. Водители стоят от Гребного канала «Дон» до улицы Пушкинской.

Огонь на улице Седова, 17 вспыхнул около 06:00. Пламя охватило порядка 300 квадратных метров расселенного дома. На месте ЧП работают около 40 спасателей.
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.