Пожар на Седова парализовал движение транспорта на въезде в Ростов

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Пожар на улице Седова, 17 парализовал движение транспорта на въезде в Ростов. Огонь вспыхнул в старом расселенном доме утром 18 октября.По данным на 09:40, протяженность затора составляет более пяти километров. Он охватывает Восточное шоссе, мост и проспект Ворошиловского. Водители стоят от Гребного канала «Дон» до улицы Пушкинской.Огонь на улице Седова, 17 вспыхнул около 06:00. Пламя охватило порядка 300 квадратных метров расселенного дома. На месте ЧП работают около 40 спасателей.