В СИЗО Ростова пытались передать наркотики, спрятанные в брюках

Фото: ГУФСИН по Ростовской области.

В СИЗО Ростова пытались передать «запрещенку», спрятанную в одежде. Инцидент случился 2 марта в режимном учреждении № 1 по улице Горького, 219/59.В тот день на имя одного из заключенных пришла посылка, в которой находились спортивные брюки. При досмотре сотрудники следственного изолятора нащупали в поясе вшитый пакет с белым порошком. Вещество изъяли и передали на экспертизу.Накануне, 1 марта, «сюрприз» обнаружили и сотрудники СИЗО № 3 в Новочеркасске. Как сообщили в ГУФСИН по Ростовской области, там наркотики пытались передать, спрятав их в сахаре и банке с пюре.В действиях отправителей посылок усматриваются признаки состава преступления по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».