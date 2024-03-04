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В СИЗО Ростова пытались передать наркотики, спрятанные в брюках

В СИЗО Ростова пытались передать наркотики, спрятанные в брюках
В СИЗО Ростова пытались передать «запрещенку», спрятанную в одежде. Инцидент случился 2 марта в режимном учреждении №  1 по улице Горького, 219/59.

В тот день на имя одного из заключенных пришла посылка, в которой находились спортивные брюки. При досмотре сотрудники следственного изолятора нащупали в поясе вшитый пакет с белым порошком. Вещество изъяли и передали на экспертизу.

Накануне, 1 марта, «сюрприз» обнаружили и сотрудники СИЗО №  3 в Новочеркасске. Как сообщили в ГУФСИН по Ростовской области, там наркотики пытались передать, спрятав их в сахаре и банке с пюре.

В действиях отправителей посылок усматриваются признаки состава преступления по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».
Фото: ГУФСИН по Ростовской области.
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