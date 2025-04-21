В СИЗО отправили подозреваемых в поджоге дома имама в Ростове
В Ростове-на-Дону были задержаны двое подозреваемых в попытке поджога дома имама. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Ростовской области.
Напомним, 15 апреля неизвестные попытались поджечь дом главы донских мусульман Мухаммеда Бикмаева. К счастью, никто не пострадал в результате этой акции.
Вскоре после происшествия были задержаны двое подозреваемых — Лев Коцюбинский и Денис Лапин. Им были предъявлены обвинения по трём статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Хулиганство».
19 апреля Кировский районный суд Ростова-на-Дону принял решение заключить их под стражу до 15 июня.