Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко принял участие в высадке Аллеи Патриотов

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону прошел День древонасаждения. Праздничное событие состоялось 21 октября.Глава администрации Ростова-на-Дону открыл Аллею Патриотов в парке имени Островского. Вместе с жителями донской столицы Алексей Логвиненко высадил деревья и кустарники в день древонасаждения. В рамках мероприятия для жителей и гостей города на сцене с номерами выступили творческие коллективы.Акция по озеленению состоялась во всех районах. Новые деревья и кустарники высадили на внутриквартальных территориях, а также объектах образования, культуры, спорта и здравоохранения. На мероприятия приходили поодиночке и со всей семьей, так как праздник стал по-настоящему традиционным. Почти 8 тысяч горожан приняли участие в мероприятии. Для высадки им предоставили лопаты, лейки и перчатки.Так, например, в парке Островского общими силами удалось высадить десятки деревьев. Всего в Ростове зеленый фонд пополнился 2,8 тысячи деревьев и 5,7 тысячи тысяч кустарников. В том числе: платаны, сосны, березы, ивы, клены, рябины, ели, туи, катальпы, сливы и другие. При посадках были использованы только качественные материалы из проверенных садовых центров и питомников. Породы деревьев подбирали по рекомендациям дендрологов.- В городе появилось еще несколько памятных Аллей. Помимо Аллеи Патриотов, которую мы высадили, в парке Островского, сегодня открыта Юбилейная аллея в парке Горького по случаю его 210-летия. В зоопарке в честь 100-летия движения юных натуралистов заложили Юннатскую аллею. На территории 60-ой школы теперь есть Аллея космонавтов, а в Донской реальной гимназии № 62 – Аллея Движения первых. Еще несколько аллей посвятили педагогам, - отметил глава администрации Ростова. - А в школе №100 приступили к созданию эко-парка, в экономическом лицее № 14 - «Сквера педагога».Кроме того, кустарники и деревья появились и на проспекте Космонавтов 40 лет Победы, улице Лелюшенко, бульваре Комарова и Измайловском, Алле отцов, в Кумженской роще, скверах Покровском и имени 1-го Пионерского слета.В завершении мероприятия Алексей Логвиненко поблагодарил всех участников масштабного праздника за большой вклад в озеленение Ростова.