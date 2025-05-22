Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Красном Сулине в актовом зале школы №8 произошло обрушение потолка

В Красном Сулине в актовом зале школы №8 произошло обрушение потолка
В Красном Сулине Ростовской области в актовом зале школы № 8 произошло обрушение потолка. Это подтвердили в администрации района.

По словам представителей местных властей, причиной обрушения стала протечка кровли. В инциденте никто не пострадал.

«Уже подготовлена проектно-сметная документация для капитального ремонта школы № 8», — сообщили местные власти.

В школе № 8 обучаются ученики школы № 2, где проводится капитальный ремонт. Из-за обрушения потолка торжественная линейка для учеников другой школы состоится в коридоре на третьем этаже.
Фото: Яндекс карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.