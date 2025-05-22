В Красном Сулине в актовом зале школы №8 произошло обрушение потолка
В Красном Сулине Ростовской области в актовом зале школы № 8 произошло обрушение потолка. Это подтвердили в администрации района.
По словам представителей местных властей, причиной обрушения стала протечка кровли. В инциденте никто не пострадал.
«Уже подготовлена проектно-сметная документация для капитального ремонта школы № 8», — сообщили местные власти.
В школе № 8 обучаются ученики школы № 2, где проводится капитальный ремонт. Из-за обрушения потолка торжественная линейка для учеников другой школы состоится в коридоре на третьем этаже.