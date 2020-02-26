В Ростовской области уничтожили больше тонны сладкого перца без маркировки



На Дону изъяли и уничтожили больше тонны сладкого перца без маркировки. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.



Грузовик, перевозивший овощи, остановили на трассе М-4 «Дон». Во время досмотра специалисты обнаружили следы срыва первоначальной маркировки, из-за чего определить страну происхождения товара не представлялось возможным.



Всего было изъято 1,35 тонны перца. Партию уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов в Аксайском районе.