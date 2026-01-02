Новости
В Шахтах волонтёры пытаются спасти собаку с тяжёлыми травмами ЖКТ

Бездомный пёс в Шахтах оказался на грани жизни и смерти из‑за съеденных костей. О непростой ситуации с животным рассказала Ольга Мосиюк, руководитель реабцентра «Святобор», который помогает бездомным животным.

Собаку нашли в ужасающем состоянии. Животное было на грани истощения, страдало от обезвоживания, а его живот сильно увеличился в размерах.

«Пёс полностью утратил способность передвигаться — не мог ни ходить, ни даже стоять. Он просто лежал в снегу, едва шевелясь. Даже сопротивляться у него не было сил», - говорит Ольга.

В настоящий момент за жизнь четвероногого борются ветеринары — врачи делают всё возможное, чтобы выходить пострадавшего пса.

Случаи травмирования собак из‑за поедания костей становятся всё более частыми. При этом далеко не каждое животное удаётся спасти.
Фото: Святобор.
