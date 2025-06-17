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В Ростове разыскивают без вести пропавшего 29-летнего мужчину. О том где находится Азамат Аноров неизвестно с 5 июня.В тот день он ушел из дома и не вернулся. Родные не могли до него дозвониться и забеспокоились. Они обратились в полицию, и к поискам присоединились волонтеры.Азамат Аноров — мужчина ростом 175 см, нормального телосложения. У него черные волосы и карие глаза. В день исчезновения он был одет в черную футболку, желтые брюки и белые кроссовки.Если у вас есть информация о местонахождении Азамата Анорова, сообщите по номеру: 8 (800) 700-54-52 или 112.