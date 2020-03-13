В Шахтах уволили директора департамента здравоохранения



В Шахтах директора департамента здравоохранения уволили с должности. По данным DonDay Шахты, Светлана Василькова покинула свой пост 16 марта.



Чиновница проработала в департаменте около 14 лет. Её уход совпал со сложной эпидемиологической ситуацией в городе — в период пандемии коронавируса в аптеках нельзя купить медициские маски и антисептики.



Исполняющим обязанности директора департамента здравоохранения стала Лилия Васютина, которая раньше была заместителем.