Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Шахтах уволили директора департамента здравоохранения

В Шахтах уволили директора департамента здравоохранения
В Шахтах директора департамента здравоохранения уволили с должности. По данным DonDay Шахты, Светлана Василькова покинула свой пост 16 марта.

Чиновница проработала в департаменте около 14 лет. Её уход совпал со сложной эпидемиологической ситуацией в городе — в период пандемии коронавируса в аптеках нельзя купить медициские маски и антисептики.

Исполняющим обязанности директора департамента здравоохранения стала Лилия Васютина, которая раньше была заместителем.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.