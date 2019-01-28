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В Ростове директора Департамента транспорта Саенко сняли с должности

В Ростове директора Департамента транспорта Саенко сняли с должности
Директор ростовского Департамента транспорта Сергей Саенко покинул свой пост. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе городской администрации.

Эту должность он занимал с июня 2017 года. Ранее Саенко был замначальника Южного УГАДН Ространснадзора.

Сейчас исполняющим обязанности директора назначена Наталья Михеев, экс-заместитель руководителя Департамента.

Увольнение Сергея Саенко, судя по всему, стало последствием неудавшейся транспортной реформы. В городе сократили или вовсе отменили ряд маршрутов, многие автобусы заменили машинами меньшей вместимости. Горожане неустанно жалуются на отсутствие транспорта, особенно ранним утром и вечером. Многим приходится ездить на работу с пересадками. В часы-пик в салон автобуса зачастую просто невозможно «запихаться».

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