В Шахтах уволилась начальник службы опеки
Начальник отдела социально-правовой защиты детства департамента образования в городе Шахты покинула должность по собственному желанию. В должности руководителя Галина Ушакова проработала около 5 лет.
Ранее она долгое время работала завучем в школе в поселке Майском. По словам коллег, Галина не жаловалась на здоровье, обладала хорошими организаторскими способностями, а также была очень энергичной и ответственной. По информации DonDay Шахты, Ушакова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Директор департамента образования Надежда Соболева заявила, что причиной увольнения стало состояние здоровья руководителя службы опеки. По ее словам, увольнении Ушаковой не связано с недавним скандалом, коснувшимся службы опеки. В конце 2020 года в сети опубликовали снимки избитой девочки из приемной многодетной семьи (якобы образцовую). Этой историей заинтересовалась комиссия по делам несовершеннолетних. В отношении приемного отца завели уголовное дело - если его вину признают, мужчине грозит лишение родительских прав и даже свободы.
В настоящее время и.о. начальника отдела социально-правовой защиты детства назначена Татьяна Воробьева.