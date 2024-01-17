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В Шахтах пожар на полиэфирном заводе потушили за два часа

В Шахтах пожар на полиэфирном заводе потушили за два часа
В Шахтах пожар на полиэфирном заводе потушили за два часа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Огонь в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек вспыхнул около 11:30. В небо поднялся густой столб дыма.

Пожар потушили за два часа. На месте работали 60 спасателей, было задействовано 17 единиц спецтехники. В происшествии пострадали девять человек. У троих - ожоги, пять человек получили различные травмы.

Губернатор Ростовской области сообщил, что информация о БПЛА не подтверждается. ПВО в это время не работала.

Шахтинский полиэфирный завод был открыт в июне 2023 года. Это первый в России завод по производству полиэфирного волокна. На его строительство ушло порядка пяти миллиардов рублей.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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