Прокуратура организовала проверку после пожара на полиэфирном заводе в Шахтах

Фото: Rostov.ru

Прокуратурой организована проверка после пожара на полиэфирном заводе в Шахтах. Происшествие случилось 17 января около 11:30 на улице Якутской, 2Г.Пламя вспыхнуло в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек. Всего за пару минут огонь распространился на площади 360 квадратов. На место выехали порядка 60 спасателей на 17 спецмашинах. В результате пожара пострадали три человека. Им оказывают медпомощь.На место происшествия выехал прокурор Шахт Дмитрий Аристархов. Прокуратурой проводится проверка.- В ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, - добавили в прокуратуре Ростовской области.