Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Прокуратура организовала проверку после пожара на полиэфирном заводе в Шахтах

Прокуратура организовала проверку после пожара на полиэфирном заводе в Шахтах
Прокуратурой организована проверка после пожара на полиэфирном заводе в Шахтах. Происшествие случилось 17 января около 11:30 на улице Якутской, 2Г.

Пламя вспыхнуло в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек. Всего за пару минут огонь распространился на площади 360 квадратов. На место выехали порядка 60 спасателей на 17 спецмашинах. В результате пожара пострадали три человека. Им оказывают медпомощь.

На место происшествия выехал прокурор Шахт Дмитрий Аристархов. Прокуратурой проводится проверка.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, - добавили в прокуратуре Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.