Экс-замглавы администрации Ростова заняла такую же должность в мэрии Таганрога

Фото: Администрация Таганрога

Экс-замглавы администрации Ростова Светлана Камбулова заняла ту же должность в мэрии Таганрога. Об этом сообщили в администрации приморского городка 17 января.Чиновница сменила на посту Романа Корякина, который прекратил свои полномочия 14 января, отработав последний день. Сама Камбулова уволилась из мэрии донской столицы по собственному желанию. Она написала заявление 17 декабря и спустя месяц после ухода нашла себе новую работу.Напомним, в администрации Ростова-на-Дону Камбулова работала с 2015 года. Изначально, она занимала должность директора департамента экономики города, а потом стала заместителем главы администрации по вопросам экономики.