Фото: Соцсети.

В Шахтах к поискам 25-летнего парня подключились волонтеры. О местонахождении Эрика Живлюка ничего неизвестно уже пять дней.Молодой человек живет с мамой и бабушкой. Эрик не вернулся домой 4 декабря. Родственники рассказывают, что в тот день он был в подавленном настроении. Мать Эрика написала заявление в полицию. Через несколько дней близкие обратились за помощью к волонтерам.Рост пропавшего - 192 сантиметра, худощавое телосложение. Волосы у него темно-русые. В день исчезновения Эрик был одет в черную парку, черные штаны и обут в ботинки.Если вы что-нибудь знаете о его местонахождении сообщите по номеру: 8-800-700-54-52.