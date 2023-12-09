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В Шахтах к поискам 25-летнего парня подключились волонтеры

В Шахтах к поискам 25-летнего парня подключились волонтеры
В Шахтах к поискам 25-летнего парня подключились волонтеры. О местонахождении Эрика Живлюка ничего неизвестно уже пять дней.

Молодой человек живет с мамой и бабушкой. Эрик не вернулся домой 4 декабря. Родственники рассказывают, что в тот день он был в подавленном настроении. Мать Эрика написала заявление в полицию. Через несколько дней близкие обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшего - 192 сантиметра, худощавое телосложение. Волосы у него темно-русые. В день исчезновения Эрик был одет в черную парку, черные штаны и обут в ботинки.

Если вы что-нибудь знаете о его местонахождении сообщите по номеру: 8-800-700-54-52.
Фото: Соцсети.
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