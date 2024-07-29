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В Шахтах из больницы выписали двух парней, пострадавших в ДТП

В Шахтах из больницы выписали двух парней, пострадавших в ДТП
На фото слева направо: 19-летний Влад и 18-летний Данил.

Из больницы города Шахты Ростовской области выписали двух парней, пострадавших в аварии. Как сообщил https://rostov.ru/uploads/posts/2024-07/medium/45.webp[/img]]DonDay, Влад и Данил пролежали в стационаре около недели. У них диагностировали черепно-мозговые травмы. Кроме того, у Данила были рваные раны на руках и голове — пришлось их зашивать.


На фото: Ульяна.

Ульяна, попавшая в реанимацию после ДТП, все еще находится в больнице. Ростовские врачи сделали несколько операций на височной части головы и печени. Спустя неделю 19-летняя девушка пришла в себя, но пока не может говорить. Вероятно, это последствие тяжелой травмы головы.


На фото: погибший Максим.

Брат Ульяны, 17-летний Максим, погиб на месте происшествия. Подросток получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ужасная авария произошла 15 июля на улице Открытой. В тот вечер компания друзей ездила на «Дэу Нексии» по городу. За рулем был 18-летний Данил. Позже Влад попросил дать покататься. По словам родных пострадавших, 19-летний парень не справился с управлением и врезался в дерево. Удар пришелся на правый бок машины.
Фото: DonDay.
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