В Шахтах из больницы выписали двух парней, пострадавших в ДТП
На фото слева направо: 19-летний Влад и 18-летний Данил.
Из больницы города Шахты Ростовской области выписали двух парней, пострадавших в аварии. Как сообщил https://rostov.ru/uploads/posts/2024-07/medium/45.webp[/img]]DonDay, Влад и Данил пролежали в стационаре около недели. У них диагностировали черепно-мозговые травмы. Кроме того, у Данила были рваные раны на руках и голове — пришлось их зашивать.
На фото: Ульяна.
Ульяна, попавшая в реанимацию после ДТП, все еще находится в больнице. Ростовские врачи сделали несколько операций на височной части головы и печени. Спустя неделю 19-летняя девушка пришла в себя, но пока не может говорить. Вероятно, это последствие тяжелой травмы головы.
На фото: погибший Максим.
Брат Ульяны, 17-летний Максим, погиб на месте происшествия. Подросток получил травмы, несовместимые с жизнью.
Ужасная авария произошла 15 июля на улице Открытой. В тот вечер компания друзей ездила на «Дэу Нексии» по городу. За рулем был 18-летний Данил. Позже Влад попросил дать покататься. По словам родных пострадавших, 19-летний парень не справился с управлением и врезался в дерево. Удар пришелся на правый бок машины.