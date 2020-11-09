В Шахтах без вести пропал бывший сотрудник МВД

В Шахтах пропал бывший сотрудник МВД. Последний раз Анатолия Беляева видели 6 ноября на центральном рынке. С тех пор о местонахождении мужчины ничего не известно.Как сообщил DonDay.ru, Анатолия могут удерживать насильно. По словам дочери пропавшего, Валерии, неизвестные люди вскрыли квартиру отца, избили его и выгнали. Бывший сотрудник МВД пришел на рынок к своей знакомой, чтобы попросить о помощи, однако женщины на месте не оказалось. Анатолий ушел и с тех пор не выходил на связь с родными. Его дочь обратилась в прокуратуру и написала заявление в полицию. Обстоятельства загадочного исчезновения мужчины выясняют.Анатолий Беляев - 58-летний пенсионер МВД. В квартире пропавший проживал один. У мужчины среднее телосложение, рост составляет около 180 сантиметров. У пропавшего немного разорвано правое ухо. Во что Анатолий был одет в день исчезновения, неизвестно.Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Анатолия Беляева, позвоните в отдел полиции или по телефону: 8-961-303-34-37.