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В Шахтах без вести пропал бывший сотрудник МВД

На фото Анатолий Беляев в молодости
В Шахтах пропал бывший сотрудник МВД. Последний раз Анатолия Беляева видели 6 ноября на центральном рынке. С тех пор о местонахождении мужчины ничего не известно.

Как сообщил DonDay.ru, Анатолия могут удерживать насильно. По словам дочери пропавшего, Валерии, неизвестные люди вскрыли квартиру отца, избили его и выгнали. Бывший сотрудник МВД пришел на рынок к своей знакомой, чтобы попросить о помощи, однако женщины на месте не оказалось. Анатолий ушел и с тех пор не выходил на связь с родными. Его дочь обратилась в прокуратуру и написала заявление в полицию. Обстоятельства загадочного исчезновения мужчины выясняют.

Анатолий Беляев - 58-летний пенсионер МВД. В квартире пропавший проживал один. У мужчины среднее телосложение, рост составляет около 180 сантиметров. У пропавшего немного разорвано правое ухо. Во что Анатолий был одет в день исчезновения, неизвестно.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Анатолия Беляева, позвоните в отдел полиции или по телефону: 8-961-303-34-37.

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