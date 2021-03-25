В Северное водохранилище Ростова выпустили около 350 килограммов выловленной рыбы
В Северное водохранилище Ростова-на-Дону вернули порядка 350 килограммов рыбы, выловленной накануне. Об этом сообщили в Министерстве природы и экологии донского региона.
Массовая рыбалка началась утром 26 марта. Местные жители воспользовались случаем и стали вылавливать десятки килограммов рыбы, плавающей на поверхности воды. Из-за огромного количества желающих порыбачить на Северном даже образовалась пробка. Около 14 часов на место направили наряды полиции. Также прибыли сотрудники Росрыболовства. Часть рыбы удалось вернуть в водоем, но немало речных особей горожане унесли домой до приезда правоохранителей.
- В отношении наиболее злостных нарушителей сотрудниками рыбохраны и МВД составлены протоколы по административной статье «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство», - прокомментировали в министерстве.
Нарушителям грозит конфискация рыболовных орудий и штраф до пяти тысяч рублей.
Как сообщал Rostov.ru, причиной резкого снижения уровня воды стало ЧП на дамбе. Крупное бревно повредило один из затворов на Низовой части Северного водохранилища. К счастью, разрушений и подтоплений удалось избежать. О том, какой урон прорыв нанес речным обитателям, пока неизвестно. Специалисты АзНИИРХ (Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства) проводят экспертизы проб с места происшествия.