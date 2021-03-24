На Северном водохранилище образовалась огромная пробка из-за желающих порыбачить

В Ростове-на-Дону раньше срока отметили день рыбака. Из-за прорыва дамбы Северное водохранилище стало кладом огромного количества рыбы, которую с легкостью можно было достать руками.Местные жители не смогли не воспользоваться моментом. Вооружившись сачками, пакетами и ведрами ростовчане стали десятками вылавливать рыбу. Информация о массовой рыбалке распространилась в соцсетях днем 26 марта. Люди стали публиковать фото и видео с водохранилища. Рыбаков оказалось так много, что на место пришлось выехать сотрудникам полиции. Они обеспечивают порядок около водохранилища.Из-за желающих порыбачить и просто посмотреть на людей, которые отчаянно ловят рыбу, на Бодрой образовалась огромная пробка. Затор растянулся от Перинатального центра до кольца на улице Капустина. Скорость машин составляет не более 3-5 километров в час. Автомобилисты, которые не оценили щедрости донской природы, нервничают в пробке.За спонтанным решением ростовчан массово ловить рыбу кроется большая экологическая проблема. Ведь не известно, какие последствия может иметь массовый вылов рыбы в водохранилище. Специалисты АзНИИРХ (Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства) отправились на место, чтобы взять пробы для экспертизы.