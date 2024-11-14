В садовом товариществе в Ростовской области сгорел частный дом
В хуторе Ленинаван Мясниковского района Ростовской области произошел пожар в садовом товариществе «Вишнёвый сад». ЧП случилось 14 ноября.
В 6:00 утра загорелся дом на улице Рублёва, 14. Местные жители вызвали пожарных. Когда спасатели прибыли на место, уже вся крыша дома была охвачена пламенем.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила 140 квадратных метров. Огонь ликвидировали 20 человек на пяти единицах спецтехники. Через час пожар был потушен.