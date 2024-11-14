Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В садовом товариществе в Ростовской области сгорел частный дом

В садовом товариществе в Ростовской области сгорел частный дом
В хуторе Ленинаван Мясниковского района Ростовской области произошел пожар в садовом товариществе «Вишнёвый сад». ЧП случилось 14 ноября.

В 6:00 утра загорелся дом на улице Рублёва, 14. Местные жители вызвали пожарных. Когда спасатели прибыли на место, уже вся крыша дома была охвачена пламенем.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила 140 квадратных метров. Огонь ликвидировали 20 человек на пяти единицах спецтехники. Через час пожар был потушен.
Фото: ГУ МЧС по РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.