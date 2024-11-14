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В Ростове на стройке погиб рабочий из-за опрокинувшегося экскаватора

В Ростове на стройке погиб рабочий из-за опрокинувшегося экскаватора
В Ростове-на-Дону рабочий на стройке погиб из-за опрокинувшегося экскаватора. Трагедия произошла 14 ноября в Советском районе.

На проспекте Маршала Жукова велись строительные работы. Рабочие рыли котлован, когда под многотонным экскаватором просел грунт. Машина упала в котлован и придавила рабочего, который был там. Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте.

- Водитель экскаватора не пострадал, - сообщили в УГОЧС Ростова-на-Дону.
Фото: УГОЧС Ростова-на-Дону
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