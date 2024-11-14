В Ростове на стройке погиб рабочий из-за опрокинувшегося экскаватора

Фото: УГОЧС Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону рабочий на стройке погиб из-за опрокинувшегося экскаватора. Трагедия произошла 14 ноября в Советском районе.На проспекте Маршала Жукова велись строительные работы. Рабочие рыли котлован, когда под многотонным экскаватором просел грунт. Машина упала в котлован и придавила рабочего, который был там. Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте.- Водитель экскаватора не пострадал, - сообщили в УГОЧС Ростова-на-Дону.