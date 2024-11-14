В Ростове в ДТП с тремя авто пострадал водитель

Фото: УГОЧС

В Ростове-на-Дону в ДТП с участием трех автомобилей пострадал мужчина. Происшествие случилось на улице Тульской, 56.Около 11:30 рядом с домом № 56 две машины столкнулись, зацепив при этом припаркованный на обочине автомобиль «Лексус». В результате столкновения «Рено Дастер» перевернулся на крышу.На место ДТП были вызваны спасатели. Они стабилизировали автомобиль и обесточили его, а после поставили на колеса.По данным УГОЧС Ростова-на-Дону, пострадал водитель перевернувшейся машины. Он отказался от госпитализации.