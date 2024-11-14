В Ростове возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке

Фото: УГОЧС Ростова-на-Дону

В СУ СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело после смерти мужчины на стройке. Трагедия произошла в донской столице 14 ноября.На проспекте Маршала Жукова велись строительные работы. Рабочие рыли котлован, когда под многотонным экскаватором просел грунт. Машина упала в выемку в земле и придавила рабочего. От полученных травм он скончался на месте.Прокуратурой Ростовской области взят на контроль ход расследования уголовного дела.