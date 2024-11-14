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В Ростове возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке

В Ростове возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке
В СУ СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело после смерти мужчины на стройке. Трагедия произошла в донской столице 14 ноября.

На проспекте Маршала Жукова велись строительные работы. Рабочие рыли котлован, когда под многотонным экскаватором просел грунт. Машина упала в выемку в земле и придавила рабочего. От полученных травм он скончался на месте.


Прокуратурой Ростовской области взят на контроль ход расследования уголовного дела.
Фото: УГОЧС Ростова-на-Дону
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