В Ростове возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке
В СУ СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело после смерти мужчины на стройке. Трагедия произошла в донской столице 14 ноября.
На проспекте Маршала Жукова велись строительные работы. Рабочие рыли котлован, когда под многотонным экскаватором просел грунт. Машина упала в выемку в земле и придавила рабочего. От полученных травм он скончался на месте.
Прокуратурой Ростовской области взят на контроль ход расследования уголовного дела.