В Ростовской области за сутки потушили 131 пожар

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области 16 сентября был потушен 131 пожар, из которых 60 — это ландшафтные.В селе Александровка Азовского района произошёл крупный пожар. Огонь охватил 1 500 квадратных метров растительности. В садовом товариществе «Энергетики» и в посёлке Артём города Шахты горела трава. В Аксайском районе специалисты полностью справились с пожаром, который уничтожил 15 строений в садовом товариществе «Задонье».Также сгорело более двадцати павильонов на центральном рынке города Аксая.К сожалению, один из пожаров привел к трагедии. В Азовском районе из-за возгорания в частном доме от удушья погибли два инвалида.- За сутки огонь уничтожил 19 тысяч квадратных метров территории, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Следует отметить, что в донском регионе продолжается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса в 27 муниципальных образованиях.