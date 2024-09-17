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В Ростовской области за сутки потушили 131 пожар

В Ростовской области за сутки потушили 131 пожар
В Ростовской области 16 сентября был потушен 131 пожар, из которых 60 — это ландшафтные.

В селе Александровка Азовского района произошёл крупный пожар. Огонь охватил 1 500 квадратных метров растительности. В садовом товариществе «Энергетики» и в посёлке Артём города Шахты горела трава. В Аксайском районе специалисты полностью справились с пожаром, который уничтожил 15 строений в садовом товариществе «Задонье».

Также сгорело более двадцати павильонов на центральном рынке города Аксая.

К сожалению, один из пожаров привел к трагедии. В Азовском районе из-за возгорания в частном доме от удушья погибли два инвалида.

- За сутки огонь уничтожил 19 тысяч квадратных метров территории, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Следует отметить, что в донском регионе продолжается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса в 27 муниципальных образованиях.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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