Фото: сайт "Благоустройств"

В Ростове горожане жалуются на отсутствие транспорта на улице Текучева в вечерний час пик. Об этом сообщил горожанин на сайте «Благоустройство».Житель Ростова-на-Дону сообщил о проблеме с общественным транспортом на улице Текучева. Он не в первый раз обращается с жалобой, но ситуация остается прежней. В утренние часы в районе Текучевского моста люди не могут попасть в автобус из-за большого скопления пассажиров. Людям приходится буквально стоять друг у друга на головах. Другого способа решить эту проблему нет. Не все имеют возможность добираться до работы на такси, а в холодное время года длительные прогулки по городу становятся затруднительными.- Автобусов нет, ходят, как хотят. Маршруты №№ 12, 93, 75, если и появляются, то большая часть людей просто не впихивается! Это что касается утра! Вечером автобусов просто нет! Снять бы видео, да лежа всмятку в ногах у кого-то - тяжеловато, - взывает о помощи ростовчанин.В последнее время в общественном транспорте Ростовской области все чаще происходят сбои в работе. Однако в социальных сетях представители власти сообщают о незначительных проблемах в работе транспортной системы. В то же время люди вынуждены мерзнуть в автобусах, страдать от жары и промокать во время ливней.После поездки в одном из городских автобусов врио губернатора Юрий Слюсарь обратился к мэру Ростова и министру транспорта с предложением также проехать по городу.