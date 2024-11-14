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Подозреваемому в убийстве второклассницы в Ростовской области продлили арест

Подозреваемому в убийстве второклассницы в Ростовской области продлили арест
Аксайский районный суд продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве восьмилетней девочки. Руслан Ш. останется в СИЗО до 17 декабря. Об этом пишет издание DonDay.

Убийство школьницы произошло 17 мая в станице Ольгинской недалеко от Ростова. Второклассница пропала, когда отправилась в магазин. Когда родителям самостоятельно не удалось отыскать дочь, на помощь пришли соседи и волонтеры.

Во время поисковой операции были осмотрены продуктовые магазины, аптеки, опрошены подруги девочки. Спустя несколько часов надежда найти ребенка живым разбилась вдребезги. Тело второклассницы обнаружили в лесополосе.

По версии следствия, к школьнице подъехал незнакомец за рулем белого эвакуатора. Когда малышка села на пассажирское кресло, мужчина вывез ее из станицы и задушил.

Подозреваемого задержали в тот же день. С тех пор он находится под стражей.
Фото: Ростов.Ру
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