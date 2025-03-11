В Ростовской области из-за весеннего потепления начали цвести первоцветы

Фото: DonDay

В донском регионе столбик термометра днем уже поднимается до +18 градусов. Потепление привело к появлению в садах местных жителей первоцветов. Фотографиями своих весенних цветов поделилась с DonDay жительница Тарасовского района – Дарья.На кадрах можно увидеть греющиеся под ярким солнцем подснежники. Также из веток виднеются желтые цветки гусиного лука.Отметим, что отвар луковиц гусиного лука с давних времен использовали в народной медицине. Он хорошо помогал при заболеваниях водянкой, желтухой и бронхиальной астмой.