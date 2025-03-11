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В Ростовской области не соблюдают санитарные нормы 86% детских садов

В Ростовской области не соблюдают санитарные нормы 86% детских садов
В Ростовской области 86% дошкольных образовательных учреждений нарушают СанПиН. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты проверили более 1,2 тысячи дошкольных учреждений. В результате выявили многочисленные нарушения санитарных правил.

Чаще всего в детских садах не соблюдаются нормы хранения продуктов, а уборка помещений проводится некачественно. Из-за этого продукты могут испортиться, а дети подвергаются риску заболевания.

За выявленные нарушения было выдано 996 предписаний. Если руководство детсадов не устранит их в установленные сроки, учреждения могут быть закрыты.
Фото: Ростов ру
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