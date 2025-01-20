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В Ростовской области в январе начали цвести подснежники

В Ростовской области в январе начали цвести подснежники
В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области зацвели первые подснежники. Местные жители в соцсетях поделились фотографиями цветов 20 января.

Многие посчитали, что появление подснежников, может быть предвестником потепления. Однако некоторые все же расстроены внезапным появлением цветов в городе. Пользователи пишут в комментариях с надеждой все таки увидеть настоящую зиму.

Напомним, что в Ростовской области также набухли почки сирени. Кадрами растения поделились жители Таганрога. Многие горожане начали переживать о судьбе весеннего цветка в зимний период.
Фото: соцсети
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