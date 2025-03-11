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В Ростовской области погиб мужчина при пожаре из-за разожженного мангала

В Ростовской области погиб мужчина при пожаре из-за разожженного мангала
В Таганроге Ростовской области из-за халатности соседей произошел пожар, в котором погиб мужчина.

Жители многоквартирного дома решила приготовить шашлык и развела мангал прямо на общедомовом балконе. Это стало причиной возгорания, и весь этаж оказался в дыму. Спасателей вызваны на место происшествия.

Сотрудники МЧС эвакуировали из подъезда женщину и двух детей. К сожалению, в результате пожара погиб 49-летний мужчина.

По данным МЧС России, огонь повредил входные двери и лестничную клетку на площади девяти квадратных метров.
Фото: МЧС России
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