В Ростовской области погиб мужчина при пожаре из-за разожженного мангала

Фото: МЧС России

В Таганроге Ростовской области из-за халатности соседей произошел пожар, в котором погиб мужчина.Жители многоквартирного дома решила приготовить шашлык и развела мангал прямо на общедомовом балконе. Это стало причиной возгорания, и весь этаж оказался в дыму. Спасателей вызваны на место происшествия.Сотрудники МЧС эвакуировали из подъезда женщину и двух детей. К сожалению, в результате пожара погиб 49-летний мужчина.По данным МЧС России, огонь повредил входные двери и лестничную клетку на площади девяти квадратных метров.