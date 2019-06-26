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В Ростовской области привлекли к ответственности мать, чей двухлетний ребенок сидел на козырьке крыши

В Ростовской области привлекли к ответственности мать, чей двухлетний ребенок сидел на козырьке крыши
В Каменске-Шахтинском к ответственности привлекли женщину, двухлетний ребенок которой сидел на козырьке крыши. Ее обвинили в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

По словам местных жителей, они заметили, как на крыше одного из магазинов сидит маленький ребенок. Магазин располагается на первом этаже многоквартирного дома. При этом за малышом приглядывал мужчина, который находился рядом на балконе. По факту этого случая началась прокурорская проверка.

Оказалось, что мужчина является дедушкой двухлетнего ребенка. Он поместил внука на козырек крыши, чтобы тот подышал свежим воздухом. При этом мужчина посадил несовершеннолетнего таким образом, чтобы можно было за ним следить. В этот момент мама ребенка была дома, однако не позаботилась нем.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области рассказали, что в отношении родительницы составили протокол. С ней также провели профилактическую беседу.

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