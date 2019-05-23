Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области ищут пропавшего 64-летнего мужчину

В Ростовской области ищут пропавшего 64-летнего мужчину
В Ростовской области ищут пропавшего 64-летнего мужчину. 20 мая Алексей Чечерев покинул родной хутор Новоселый и уехал в Сальск. Позже он перестал выходить на связь с родными.

Известно, что мужчина уехал в Сальск на заработки. В последний раз он созванивался с семьей 21 мая. В настоящее время родные не знают, где он находится. К поискам Алексея Чечерева подключилась полиция.

Рост мужчины составляет 170 сантиметров. У него седые усы и волосы. В день отъезда из Новоселого он был одет в светлую рубашку с коротким рукавом, штаны цвета «хаки», обут в черные туфли. С собой он взял пакет и куртку такой же расцветки, как штаны.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Алексея Чечерева, просьба обращаться по телефону: 8-938-147-50-14 (Анастасия).

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.