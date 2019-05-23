В Ростовской области ищут пропавшего 64-летнего мужчину



В Ростовской области ищут пропавшего 64-летнего мужчину. 20 мая Алексей Чечерев покинул родной хутор Новоселый и уехал в Сальск. Позже он перестал выходить на связь с родными.



Известно, что мужчина уехал в Сальск на заработки. В последний раз он созванивался с семьей 21 мая. В настоящее время родные не знают, где он находится. К поискам Алексея Чечерева подключилась полиция.



Рост мужчины составляет 170 сантиметров. У него седые усы и волосы. В день отъезда из Новоселого он был одет в светлую рубашку с коротким рукавом, штаны цвета «хаки», обут в черные туфли. С собой он взял пакет и куртку такой же расцветки, как штаны.



Если вы что-либо знаете о местонахождении Алексея Чечерева, просьба обращаться по телефону: 8-938-147-50-14 (Анастасия).