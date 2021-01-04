В Ростовской области еще восемь человек скончались от коронавируса

В Ростовской области продолжает расти количество смертей от нового коронавируса. Очередные данные публикует донское правительство.За сутки, по данным на 11 января, в регистре умерших по результатам патологоанатомического вскрытия - еще восемь человек с COVID-19. Это две женщины 64, 77 лет и шестеро мужчин – 59, 66, 67, 75, 83, 89 лет. Все умершие были с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. За время пандемии жертвами опасного вируса в Ростовской области стали 2 216 человек.Продолжает расти и общее количество инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в регионе зафиксировано 390 заболевших, а всего нарастающим итогом количество больных достигло 55 955 дончан.Несмотря на принятые властями меры ограничений, меньше инфицированных не становится, а ситуация в регионе близка к критической.