В Ростовской области дожди и грозы прогнозируют до конца недели



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До конца недели в Ростовской области сохранится неустойчивый характер погоды. Дожди будут идти преимущественно вечером.



Как рассказали Rostov.ru в Ростовском гидрометцентре, донской регион находится в зоне действия циклонов, которые формируются над Черным морем.

- Так, дождь, который прошёл в Ростове вечером 15 июля, принёс циклон из Турции, - рассказала заместитель начальника Ростовского ГМЦ Виктория Антоненко. – Циклоны проходят через Ростовскую область, смещаясь на Среднюю Волгу. С ними приходят атмосферные фронты, которые и приносят дожди с грозами.



В ближайшие дни погода на Дону не изменится. Днём температура зафиксируется на уровне +22…+27 градусов, ночью - +14…+19, в северных районах – до +12. Но вскоре температура начнёт повышаться и к выходным составит +26…+31.



Кратковременные дожди ожидаются на большей части донского региона преимущественно в вечерние часы. Без осадков пройдёт суббота, а вот в воскресенье снова пойдёт дождь.



В Ростове 17 июля прогнозируется до +25…+27 градусов, 18 июля - до +26…+28 градусов, 19 июля - около +28…+30 градусов. Вечерами ожидаются кратковременные дожди с грозами.