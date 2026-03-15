Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовском зоопарке показали, как подросли детеныши страуса Эму

В Ростовском зоопарке показали, как подросли детеныши страуса Эму
Ростовский зоопарк показал, как подросли малыши Эму. Видео они разместили в соцсетях 15 марта.

Малыши вышли в уличный вольер еще две недели назад. Малышей кормят овсом, геркулесом, кукурузной крупой, яйцами и мучными червяками. Также в рацион входят: творог, морковь, зеленый лук, костная мука, дрожжи, отруби, горох, яблоки и капуста.

Отметим, что страусы Эму любят все блестящее - кольца, серьги, застежки на куртках. Эмусята разглядывают их с интересом.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика