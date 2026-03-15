В Ростовском зоопарке показали, как подросли детеныши страуса Эму

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк.

Ростовский зоопарк показал, как подросли малыши Эму. Видео они разместили в соцсетях 15 марта.Малыши вышли в уличный вольер еще две недели назад. Малышей кормят овсом, геркулесом, кукурузной крупой, яйцами и мучными червяками. Также в рацион входят: творог, морковь, зеленый лук, костная мука, дрожжи, отруби, горох, яблоки и капуста.Отметим, что страусы Эму любят все блестящее - кольца, серьги, застежки на куртках. Эмусята разглядывают их с интересом.