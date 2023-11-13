В Ростовском зоопарке подросших детенышей гуанако выпустили в уличный вольер

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском-на-Дону зоопарке подросших детенышей гуанако выпустили в уличный вольер. Кадры малышей сотрудники зоосада опубликовали на своей странице в соцсетях 10 ноября.В семействе гуанако было пополнение еще весной этого года. Все это время детеныши развивались и набирались сил. Теперь пришло время выпустить животных в уличный вольер. На кадрах показано, как малыши проводят время на свежем воздухе со своим потомством.Гуанако - один из двух видов диких безгорбых верблюдов Нового Света. Обитает в пампасах (степях), полупустынях и высокогорьях Анд от Южного Перу, Чили и Аргентины до Новой Земли. Питается, как правило, растениями.Кроме того, гуанако может долгое время обходиться без воды, хорошо переносит холод и жару. Средняя продолжительность жизни – около 20 лет. Животное занесено в Красную книгу.