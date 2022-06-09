В ростовском аэропорту Платов ограничения полетов продлили до 18 июня

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В Ростове продлили ограничение на полеты в аэропорту Платов. Он будет закрыт до 18 июня, сообщили в Росавиации.Донская авиагавань закрыта четвертый месяц подряд - с конца февраля. Аналогичная ситуация - и в аэропортах 10 городов юга России. В их числе - Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Симферополь и Элиста.Авиакомпании рекомендуют пассажирам пока использовать альтернативные маршруты – через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.Из-за длительного закрытия некоторые авиакомпании снимают билеты с продаж на несколько месяцев вперед. Например, «Уральские авиалинии» отменили все рейсы до 30 сентября.