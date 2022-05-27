Фото: Денис Демков.

Росавиация продлила режим ограничения полетов в Платове. Ростовский аэропорт не будет работать как минимум до 6 июня.Помимо хаба Платов, продолжают оставаться закрытыми воздушные гавани в следующих городах: Элиста, Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк и Симферополь.Небо над югом России закрыто еще с 24 февраля. Уже несколько месяцев россияне и иностранные туристы путешествуют наземным транспортом, проводя в пути вдвое больше времени.Для того чтобы отправиться на дальние расстояния, жители Ростовской области едут до Минеральных Вод, а оттуда уже летят на самолете в нужную точку.