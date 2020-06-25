В Ростовской области живым нашли 81-летнего пропавшего мужчину

В Ростовской области живым нашли пропавшего 81-летнего мужчину. О местонахождении Алексея Емельянова не было информации несколько дней.Как ранее сообщалось, пенсионер ушел из дома 25 июня. Когда он не вернулся домой, его родственники забили тревогу. Когда дочь прочесывала парк, где идет строительство, она увидела мужчину. Подойдя ближе, оказалось, что это ее отец.Мужчине стало плохо, когда он шел домой. Он упал, а подняться самостоятельно не смог. Так как в парке нет людей, на помощь ему никто не пришел. Мужчина два дня просидел в одиночестве в парке.Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.