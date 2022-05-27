С 1 июня на 10% повысят пенсии для неработающих россиян

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С июня на 10% повысят пенсии для неработающих россиян. Соответствующий закон вступит в силу с 1 июня. Об этом сообщили в Госдуме РФ 30 мая.В основном новые законопроекты касаются социальной помощи. Она станет более адресной, а государство будет оповещать россиян о возможности получения льгот и пособий.С 1 июня на 10% повысят пенсии для неработающих пенсионеров, проиндексируют и минимальный размер оплаты труда.Кроме того, период выплаты страховой пенсии при потере кормильца для лиц старше 18 лет, окончивших школу, но не поступивших в техникум или институт, продлевается до 1 сентября года, в котором завершено обучение. Студенты средних или высших учебных заведений продолжат получать выплаты.С 1 июня вводится пятилетний срок полномочий парламентов регионов России, устанавливается иной порядок для досрочного прекращения полномочий. Контроль за оборотом оружия ужесточается вместе с ответственностью за нарушение противопожарных правил в лесах.